US-Klage gegen Russin laut Moskau lächerliche Ablenkung

Das russische Außenministerium hat die US-Klage gegen eine Russin wegen mutmaßlicher Wahleinmischung als lächerlichen Ablenkungsversuch bezeichnet. "Wir verstehen, dass Washington einen Vorwand sucht, um wieder einmal seine berühmten Sanktionen gegen unser Land zu rechtfertigen", sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Samstag einer Mitteilung seines Ministeriums zufolge.

Mit dem Fall wollten die USA lediglich die Stimmung vor den bevorstehenden Kongresswahlen schüren. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft im US-Staat Virgina eine 44-jährige Russin angeklagt. Die Frau soll ein Projekt verwaltet haben, das den Angaben des Justizministeriums zufolge “Einflusskampagnen” unter anderem in den USA, in EU-Mitgliedsstaaten und in der Ukraine geführt haben soll. Ein Kreml-naher Oligarch soll das Projekt finanziert haben, das Teil eines “Informationskrieges” gegen die USA gewesen sei.