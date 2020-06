US-Kampfjet über der Nordsee abgestürzt

Ein US-Kampfflugzeug ist am Montag vor der englischen Küste in die Nordsee gestürzt. Das teilte eine in Großbritannien stationierte Einheit der US-Airforce mit. Es handelt sich demnach um ein Flugzeug vom Typ F-15C. An Bord der Maschine war demnach nur ein Pilot - über seinen Verbleib war zunächst nichts bekannt.

Ein Rettungseinsatz sei eingeleitet worden, hieß es. Es habe sich um einen routinemäßigen Übungsflug gehandelt. Der britischen Küstenwache zufolge ereignete sich der Vorfall rund 140 Kilometer vor der Ortschaft Flamborough, nahe Scarborough an der englischen Nordseeküste. Ein Rettungshubschrauber und mehrere Schiffe befanden sich im Einsatz.

Die Maschine sei Montagfrüh im Osten Großbritanniens gestartet, teilte eine Sprecherin der US-Luftwaffe mit. Die F15C Eagle war auf der britischen Militärbasis Lakenheath im ostenglischen Suffolk stationiert.

Im Oktober 2015 war ein auf derselben Basis stationierter F18-Kampfjet der US-Luftwaffe über einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet in der Nähe abgestürzt. Dabei war der Pilot tödlich verunglückt. Ein Jahr zuvor stürzte eine F15 in Ostengland auf ein Feld, ohne dass jemand zu Schaden kam.