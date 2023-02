US-Kammer sieht Chance für Klimatechnologien Made in Austria

Die US-Handelskammer sieht für österreichische Firmen rund um den Subventionsstreit zwischen den USA und der EU nicht nur Nachteile, sondern auch neue Geschäftschancen, insbesondere für Firmen im Bereich erneuerbarer Technologien, etwa für österreichische Wärmepumpenhersteller. "Wir haben eine chancenorientierte Sichtweise auf den Inflation Reduction Act" sagte der Präsident der AmCham Austria, Accenture-Chef Michael Zettel, am Donnerstag für Journalisten in Wien.

Das US-Gesetz, das die Inflation eindämmen und den Ausbau der Klimatechnologien beschleunigen soll, habe protektionistische Elemente, "die eine Betonung auf amerikanische Produktion legen, so wie der EU-Green-Deal Bevorzugung für europäische Unternehmen enthalten wird", räumte Zettel ein. Es gebe aber Geschäftschancen, die in den USA investieren wollen. "Wir sehen mehr Möglichkeiten als Gefahren", so der Manager.