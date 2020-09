US-Justizministerium ermittelt offenbar gegen Bolton

Wegen der Veröffentlichung seines Buchs über die Zeit im Weißen Haus hat das Justizministerium einem Medienbericht zufolge Untersuchungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, eingeleitet. Das Ministerium habe eine Jury einberufen, um zu prüfen, ob Bolton in seinem im Juni erschienenen Buch illegal geheime Informationen veröffentlicht habe.

Das berichtete die "New York Times" am Dienstag. Nach Angaben der Zeitung seien Vertreter des Verlagshauses Simon & Schuster, in dem Boltons Buch erschienen war, vorgeladen worden. Weder der Verlag noch das Justizministerium kommentierten den Bericht.