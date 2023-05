US-Inflationsrate überraschend auf 4,9 Prozent gesunken

Die US-Inflation ist überraschend weiter auf dem Rückmarsch und nährt die Hoffnung der Finanzmärkte auf eine Zinspause. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im April um 4,9 Prozent nach 5,0 Prozent im März, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet, nachdem die Inflationsrate im März um einen vollen Prozentpunkt gesunken war.

Die Inflationsdaten hellten die Stimmung an den Börsen auf. Anleger packten sich in Erwartung einer Zinspause Aktien und Anleihen in die Depots, während der Dollar unter Druck geriet. An der Wall Street notierten der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 wenig verändert. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte allerdings um bis zu 1,2 Prozent auf 12.322 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit knapp neun Monaten.