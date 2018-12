Australierin Titmus siegte über 400 m Kraul mit Weltrekord

Die US-Herrenstaffel über 4 x 50 m Kraul hat am Freitag bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Hangzhou den siebenten Weltrekord dieser Spiele fixiert. Caeleb Dressel, Ryan Held, Jack Conger und Michael Chadwick gewannen den Titel in 1:21,80 Minuten, womit sie den vier Jahre alten bisherigen Weltrekord eines russischen Teams von der Doha-WM 2014 um 8/10 Sekunden verbesserten.

Die erst 18-jährige Ariarne Titmus verbesserte indes in 3:53,92 Minuten den Weltrekord über 400 m Kraul um 5/100 Sekunden. Die entthronte Rekordhalterin Wang Jianjiahe holte im Finale in 3:54,56 vor ihrer ebenso 16-jährigen Landsfrau Li Bingie (3:57,99) Silber. Wang war ihren Weltrekord am 4. Oktober in Budapest geschwommen.