US-Handelsminister traf am Dienstag drei Minister in Wien

Erstmals seit mehr als 15 Jahren hat heute, Dienstag, ein US-Handelsminister einen Arbeitsbesuch in Wien absolviert. Wilbur Ross traf die Minister Gernot Blümel (Finanzen), Leonore Gewessler (Umwelt und Verkehr) sowie Margarete Schramböck (Wirtschaft). Die USA sind Österreichs wichtigster Handelspartner außerhalb der Europäischen Union.

"Unsere beiden Länder verbinden seit langem exzellente wirtschaftliche Beziehungen. Für mich ist klar: Wir wollen nicht an der Eskalationsschraube drehen", sagte Schramböck den Angaben zufolge in dem Gespräch. "Gleichzeitig wollen wir in einem gemeinsamen Handelsabkommen europäische und österreichische Standards gewahrt wissen", so die Wirtschaftsministerin. "Wir haben bereits Schritte auf die USA zugemacht, es ist jetzt an der Zeit, dass wir eine Lösung zustande bringen", meinte sie.