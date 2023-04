US-Gouverneur setzt sich für Begnadigung von Mörder ein

Im US-Bundesstaat Texas setzt sich der republikanische Gouverneur Greg Abbott für die Begnadigung eines Mannes ein, der für den Mord an einem Demonstranten bei einem Black-Lives-Matter-Protest verurteilt wurde. Abbott erklärte, er habe den Begnadigungsausschuss des Bundesstaats dazu aufgerufen, eine Empfehlung für die Begnadigung von Daniel P. auszusprechen. Er freue sich darauf, diese Empfehlung zu genehmigen, schrieb Abbott am Samstag im Onlinedienst Twitter.

Nach texanischem Recht sei eine solche Empfehlung notwendig. P., ein Feldwebel und Teilzeit-Fahrer beim Fahrdienstleister Uber, war wegen der Tötung eines 28-Jährigen verurteilt worden. Der junge Mann hatte an einer Demonstration der Anti-Rassismus-Bewegung Black Lives Matter (Das Leben von Schwarzen zählt) gegen Polizeibrutalität in Austin teilgenommen.

P. hatte angegeben, er sei durch Austin gefahren und in eine Straße voller Demonstrierender eingebogen. Nach Angaben der Polizei hupte P. in Richtung der Protestteilnehmenden und fuhr in die Menge, um sich einen Weg durch die Demonstration zu bahnen.