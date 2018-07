US-Finanzminister prophezeit fünfjährigen Wirtschaftsboom

Der US-Wirtschaftsboom ist nach Einschätzung von Finanzminister Steven Mnuchin kein Strohfeuer. Er glaube nicht, dass es sich um ein ein- oder zweijähriges Phänomen handle, sagte Mnuchin am Sonntag in einem Interview des Senders Fox News. "Ich denke, dass wir uns ganz sicher in einer Phase von vier oder fünf Jahren befinden, in der es durchweg ein Wachstum von mindestens drei Prozent gibt."

Die US-Wirtschaft war im zweiten Quartal so schnell gewachsen wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 4,1 Prozent zu. Die zwei wichtigsten Gründe für den Boom waren höhere Ausgaben der Verbraucher und höhere Soja-Ausfuhren nach China. Viele Firmen wollten damit der Einführung von Sonderzöllen im Juli zuvorkommen. Volkswirte warnen daher davor, den Boom überzubewerten.