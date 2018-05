US-Fabriken schalten trotz Handelssorgen einen Gang höher

Die US-Fabriken haben Ende April und Anfang Mai laut der Notenbank Federal Reserve trotz der Gefahr eines globalen Handelskriegs einen Gang hochgeschaltet. Die Wirtschaft wuchs mit moderatem Tempo, wie die Währungshüter am Mittwoch in ihrem Konjunkturbericht "Beige Book" mitteilten. Damit zeige sich die Fed etwas positiver als bei ihrer vorhergehenden Analyse.

Die Konsumausgaben seien verhalten gewesen, was unter anderem auf fehlenden Aufwind bei den Autoverkäufen zurückzuführen sei, hieß es weiter in dem Bericht. “Generell sind die kurzfristigen Aussichten aber positiv.”

Das Wachstumstempo der US-Wirtschaft hat sich in den Wintermonaten zu Beginn des Jahres auf 2,2 Prozent verlangsamt. Ende 2017 war noch ein Plus von 2,9 Prozent herausgesprungen. Trotz der konjunkturellen Abkühlung steuert die Fed auf eine baldige Zinserhöhung zu – auch weil der Jobmarkt weiter brummt und die wirtschaftlichen Aussichten weiter rosig sind. Der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht der Regierung wird laut Experten voraussichtlich ein Stellenplus von 188.000 ausweisen.