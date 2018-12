US-Ermittler bestätigen mehr als 40 Morde durch Serienkiller

US-Ermittler haben bisher mehr als 40 Morde durch den Serienkiller Samuel Little bestätigt. In den vergangenen Wochen seien mindestens sechs Geständnisse des 78-Jährigen überprüft und bestätigt worden, sagte der texanische Staatsanwalt Bobby Bland am Donnerstag. Damit könnten inzwischen mehr als 40 Morde dem Mann zugeschrieben werden, der 90 Morde gestanden hat.

“Er spricht über Fälle, die bis zu 50 Jahre zurückliegen, und er nennt Details zu diesen verschiedenen Morden”, sagte Bland. “Keine seiner Erklärungen hat sich als falsch erwiesen.” Sollten sich alle 90 Morde bestätigen, wäre Little der schlimmste bekannte Serienmörder in der US-Geschichte.

Der Ex-Boxer war 2012 in einer Obdachlosenunterkunft im US-Bundesstaat Kentucky festgenommen und wegen Drogenvergehen nach Kalifornien überstellt worden. DNA-Tests brachten ihn dann mit drei unaufgeklärten Frauenmorden in Verbindung, die zwischen 1987 und 1989 in Los Angeles verübt worden waren. 2014 wurde er deswegen zu lebenslanger Haft verurteilt.

Wegen eines anderen Mordfalls aus dem Jahr 1994 wurde Little später nach Texas überstellt – und gestand dann dutzende weitere Morde. Die Bundespolizei FBI arbeitet mit Behörden im ganzen Land zusammen, um die Angaben des Mörders zu überprüfen und sie mit nicht aufgeklärten Mordfällen abzugleichen. Bei den meisten Opfern soll es sich um Drogenabhängige und Prostituierte gehandelt haben.