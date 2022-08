US-Botschafterin betont Wirksamkeit von Russland-Sanktionen

Vor dem Hintergrund der Sanktionsdebatte hat US-Botschafterin Victoria Kennedy die Wirksamkeit der Strafmaßnahmen gegen den Aggressorstaat Russland hervorgestrichen. "Trotz Putins Behauptungen, Russland stehe besser da als die EU, sagen die tatsächlichen Zahlen das Gegenteil", betonte Kennedy am Mittwoch in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Auch werde der Kreml seine Maßnahmen zur Stützung der eigenen Wirtschaft auf lange Sicht nicht aufrechterhalten können.

Die US-Botschafterin äußerte sich anlässlich des Halbjahrestages des Kriegsbeginns in der Ukraine am heutigen Mittwoch, der zugleich der 31. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung des Landes ist. "Während die Sanktionen Putins Kriegsführungsfähigkeiten weiterhin beeinträchtigen, verteidigen die ukrainischen Streitkräfte ihr Land erfolgreich, und das ukrainische Volk ist geeinter denn je", bilanzierte Kennedy. Die USA und ihre europäischen Partner seien in ihrer Unterstützung Kiews "geeinter denn je". "Wir stehen an der Seite der Ukraine, weil es das Richtige ist", betonte sie. Schließlich seien "Grenzen und Nahrungsmittellieferungen nicht verhandelbar" und "die Menschenrechte unumstößlich".