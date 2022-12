US-Basketballerin Griner aus russischer Haft entlassen

Die in Russland zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner ist wieder frei.

Sie sei im Rahmen eines Gefangenaustauschs freigekommen, teilte das US-Präsidialamt am Donnerstag mit. Griner, die in Russland wegen Drogenbesitzes verurteilt worden war, sei in US-Obhut überstellt worden. Wie das russische Außenministerium mitteilt, sei sie gegen den russischen Waffenhändlers Viktor Bout ausgetauscht worden.