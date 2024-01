US-Autorin E. Jean Carroll nennt Trump vor Gericht Lügner

Zum Auftakt eines zweiten Verleumdungsprozesses gegen Donald Trump hat die Schriftstellerin E. Jean Carroll den ehemaligen US-Präsidenten als Lügner bezeichnet und Schadenersatz gefordert. "Ich bin hier, weil Donald Trump mich vergewaltigt hat, und als ich darüber schrieb, sagte er, es sei nie passiert", erklärte Carroll am Mittwoch vor Gericht in Manhattan. "Er hat gelogen, und das hat meinen Ruf ruiniert."

Es handelt sich um Carrols zweite Klage gegen Trump. Der heute 77-jährige Republikaner wurde im Mai bereits wegen sexueller Nötigung verurteilt. Die Autorin hatte ihm vorgeworfen, sie Ende 1995 oder Anfang 1996 in einem New Yorker Luxuskaufhaus in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben.

Trumps Anwälte hatten dagegen argumentiert, dass Carroll die Kritik herausgefordert habe, indem sie Trump sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen habe. Zudem habe sie nur Schaden genommen durch "gemeine Dinge", die in den sozialen Medien gepostet worden seien. Trumps Anwältin Alina Habba sagte in ihrer Eröffnungserklärung: "Unabhängig von ein paar gemeinen Tweets ist Frau Carroll jetzt berühmter als je zuvor in ihrem Leben und wird von vielen geliebt und respektiert, was ihr Ziel war". Der Prozess wird in etwa drei bis fünf Tage dauern.