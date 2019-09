US-Außenminister Pompeo zu Gesprächen in Brüssel

US-Außenminister Mike Pompeo ist zu Gesprächen mit Vertretern der Europäischen Union und der NATO in Brüssel. Er freue sich auf die künftige Zusammenarbeit mit der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen "bei einem breiten Spektrum globaler Herausforderungen", so Pompeo am Montagabend auf Twitter. Er veröffentlichte auch zwei Fotos eines gemeinsamen Abendessens mit Von der Leyen.

Für Dienstag waren unter anderem Gespräche mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Parlamentspräsident David Sassoli, dem künftigen EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und dem künftigen EU-Ratspräsidenten Charles Michels geplant. Die lange sehr engen Beziehungen zwischen den USA und der EU sind durch diplomatische Konflikte belastet, unter anderem durch die Drohung mit Strafzöllen gegen Autoimporte aus Europa und die Meinungsverschiedenheiten in der Iran- und der Klima-Politik.