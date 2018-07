US-Außenminister Pompeo reist am Donnerstag nach Nordkorea

US-Außenminister Mike Pompeo wird am Donnerstag nach Nordkorea reisen und sich mit Kim Jong-un treffen. Das teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Montag mit. US-Präsident Donald Trump hatte sich am 12. Juni in Singapur zu einem historischen Gipfel mit Kim getroffen. Trump erklärte die nukleare Bedrohung durch Nordkorea anschließend für beendet.

Fakt ist, dass bei dem Treffen keine atomare Abrüstung vereinbart wurde. Ein von Trump und Kim unterzeichnetes Papier bleibt als Absichtserklärung inhaltlich weit hinter früheren Vereinbarungen der USA mit Nordkorea und anderen Ländern zurück.

Der Sender NBC berichtete am Wochenende, US-Geheimdienste hätten Zweifel, ob Nordkorea tatsächlich nuklear abrüste. Nordkorea habe zwar in den vergangenen Monaten ein Testgelände für Atomsprengköpfe zerstört, die nukleare Anreicherung gehe aber heimlich weiter, zum Teil an geheimgehaltenen Orten. Die Urananreicherung diene militärischen Zwecken, hieß es in dem Bericht weiter. NBC berief sich auf fünf Personen, die mit den Geheimdienstinformationen vertraut sind.

Sanders wollte die Geheimdiensterkenntnisse am Montag weder bestätigen noch dementieren. Man mache weiterhin Fortschritte bei dem Thema.