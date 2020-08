US-Außenminister Pompeo kommt nach Wien

US-Außenminister Mike Pompeo kommt am Donnerstag nach Wien. Am Nachmittag landet der Chefdiplomat von US-Präsident Donald Trump aus Slowenien kommend am Wiener Flughafen. Österreich ist die dritte Etappe von Pompeos Mitteleuropa-Tour, die am Dienstag in Tschechien begann, am Donnerstag nach Slowenien führt und am Samstag in Polen endet.

Das eigentliche Programm des Besuchs beginnt erst am Freitag und ist äußert dicht: Der US-Außenminister triff Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP), sowie den IAEO-Chef. Auch ein Treffen mit dem griechischen Außenminister Nikos Dendias aus Anlass des aktuellen Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Gas- und Ölbohrungen im Mittelmeer ist geplant.