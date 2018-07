US-Außenminister: Nordkorea produziert weiter Atommaterial

Nordkorea bleibt nach den Worten von US-Außenminister Mike Pompeo weiterhin die größte Gefahr für die nationale Sicherheit seines Landes. Außerdem produziere Nordkorea weiterhin spaltbares Material, sagte Pompeo am Mittwoch während einer Anhörung vor dem Auswärtigen Ausschuss des US-Senats in Washington. Auf die Frage, ob Nordkorea sein Atomprogramm vorantreibe, wollte er nicht antworten.

Dennoch zeigte sich Pompeo optimistisch, dass die Gespräche zwischen beiden Ländern in die richtige Richtung führten. “Ich gestehe aber ein, dass noch ein verdammt langer Weg vor uns liegt.” Nach seinen Worten sind die USA nicht von den Nordkoreanern hereingelegt worden. Die gegen Nordkorea verhängten Sanktionen würden weiter durchgesetzt. Das Ziel sei weiterhin eine vollständige, überprüfbare und irreversible Denuklearisierung Nordkoreas, betonte Pompeo.

Der US-Außenminister machte auch klar, dass sich Washington von Pjöngjang nicht vertrösten lasse. Die US-Regierung betreibe “geduldige Diplomatie” gegenüber Nordkorea, werde aber keine “endlose Verschleppung” in den Verhandlungen dulden.

Die “Washington Post” hatte berichtet, dass Trump verärgert sei, weil die Gespräche so langsam vorankämen. Darauf twitterte Trump am Montag, das sei falsch, er sei sehr happy. Seit neun Monaten habe es in Nordkorea weder einen Atomtest gegeben noch einen Raketenstart. Auch ganz Asien sei happy, schrieb er.