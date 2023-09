US-Außenminister Blinken zu Gesprächen in der Ukraine

US-Außenminister Antony Blinken ist überraschend zu Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Für Blinken ist es der dritte Besuch seit dem russischen Einmarsch vor über 18 Monaten. Während seines zweitägigen Aufenthalts wird er wohl neue US-Hilfen von über einer Milliarde Dollar (932 Mio. Euro) ankündigen, verlautet aus US-Regierungskreisen. Auch die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen besuchte am Mittwoch Kiew.

Der Besuch Blinkens war aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich angekündigt. Blinken, der die Ukraine erstmals seit der Beginn der Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen besucht, werde voraussichtlich Präsident Wolodymyr Selenskyj und seinen Amtskollegen Dmytro Kuleba treffen. Blinken wolle bei seinem Besuch den Fortgang der Gegenoffensive erörtern und Fragen der Energieversorgung der Ukraine im Winter ansprechen, hieß es in seiner Delegation weiter.

Im Vorfeld des Besuchs hatte es US-Medienberichte gegeben, in denen es hieß, die USA betrachteten die Gegenoffensive der Ukraine als zu langsam und zu wenig erfolgreich. Die Regierung in Kiew hatte darauf verärgert reagiert.

Zuvor war Blinken im April 2022 - gemeinsam mit Verteidigungsminister Lloyd Austin - und September 2022 in Kiew. Die USA sind der wichtigste westliche Unterstützer des osteuropäischen Landes in seinem Abwehrkampf gegen Russland.

In Kiew sagte Ministerpräsidentin Frederiksen der Ukraine die Unterstützung Dänemarks zu. Die Welt sehe die unglaubliche Kraft des ukrainischen Volkes und dessen Willen, Frieden nach Europa zurückzubringen, sagte Frederiksen am Mittwoch bei einer Rede im ukrainischen Parlament, die in Teilen im dänischen Fernsehen übertragen wurde. "Ihr Kampf ist unser Kampf", sagte sie.