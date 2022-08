US-Außenminister besucht die Philippinen

Inmitten der Spannungen zwischen den USA und China wegen Taiwan besucht US-Außenminister Antony Blinken am Samstag die Philippinen. Nach seiner Teilnahme am Außenministertreffen des Verbands Südostasiatischer Staaten (ASEAN) in Kambodscha trifft Blinken in Manila den neuen Staatschef Ferdinand Marcos (03.30 Uhr MESZ) sowie den philippinischen Außenminister Enrique Manalo (Online-Pressekonferenz 07.00 Uhr).

Die USA und die Philippinen verbindet ein Sicherheitsbündnis. Washington hat Manila wiederholt in Streitigkeiten mit Peking über Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer unterstützt. Die chinesische Armee hält seit Donnerstag Militärmanöver vor der Küste Taiwans ab, das es als abtrünnig Provinz betrachtet. Dabei übertraten chinesische Kampfjets und Kriegsschiffe mehrfach die inoffizielle Seegrenze zwischen China und Taiwan. Die Volksrepublik reagierte damit auf einen Taiwan-Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.