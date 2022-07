US-Arbeitslosigkeit stagniert auf niedrigem Niveau

In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im Juni auf niedrigem Niveau kaum verändert. Die Arbeitslosenquote stagnierte auf dem Vormonatswert von 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Nach Angaben des Ministeriums waren etwa 5,9 Millionen Menschen ohne Job, in etwa so viele wie im Vormonat. Vor Ausbruch der Coronapandemie im Februar 2020 waren es 5,7 Millionen gewesen.

Im vergangenen Monat wurden demnach mehr Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft geschaffen, als erwartet worden war. Außerhalb der Landwirtschaft seien 372.000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium mit. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 265.000 neuen Stellen gerechnet.

Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 74.000 Stellen nach unten revidiert. In der Coronakrise war der Arbeitsmarkt zeitweise dramatisch eingebrochen. Mittlerweile hat er sich deutlich erholt.

US-Präsident Joe Biden wertete die soliden Arbeitsmarktzahlen als Erfolg für seine Regierung. "Der Privatsektor hat alle während der Pandemie verlorenen Arbeitsplätze wiedererlangt und obendrein neue Jobs geschaffen. Das war der schnellste und stärkste Beschäftigungsaufschwung in der amerikanischen Geschichte und wäre nicht möglich gewesen ohne die entschlossenen Maßnahmen meiner Regierung", hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Weißen Hauses.

Die US-Wirtschaft sei gut aufgestellt, um die aktuellen Herausforderungen wie die Teuerung und die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine zu meistern. "Kein Land ist besser als Amerika in der Lage, die Inflation einzudämmen, ohne die wirtschaftlichen Gewinne der letzten 18 Monate aufzugeben", sagte Biden.

Das Lohnwachstum in den USA hat sich indessen im Juni etwas abgeschwächt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Monat zuvor waren die Löhne um revidiert 0,4 Prozent gestiegen. Analysten hatten im Schnitt für Juni ein Plus von 0,3 Prozent erwartet.

Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Stundenlöhne im Juni um 5,1 Prozent zu. Hier hatten die Experten einen Wert von 5,0 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte der Zuwachs revidiert 5,3 Prozent betragen. Viele US-Firmen klagen bereits seit längerer Zeit über einen Mangel an Arbeitskräften, insofern steigen die Löhne recht deutlich, bleiben aber hinter der Inflationsrate zurück.

In der Summe ist der heutige Arbeitsmarktbericht sicherlich nicht das, was sich die Börsianer erhofft haben", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er zeige zwar eine anhaltende wirtschaftliche Dynamik, aber eben auch ein weiterhin hohes Lohnwachstum, das die US-Notenbank zu weiteren zügigen Straffungen zwinge.

Angesichts des starken Jobmarkts und der zugleich hohen Inflation hatte die Notenbank Fed die Leitzinsen zuletzt bereits so kräftig angehoben wie seit 1994 nicht mehr. Sie beschloss eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf die Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Es war bereits die dritte Anhebung in diesem Jahr. Für die Sitzung Ende des Monats fassen die Währungshüter eine weitere ins Auge, da die Inflation zuletzt mit 8,6 Prozent weit über ihr Ziel von 2,0 Prozent hinausgeschossen war. Ende Juli könnte es bei den Zinsen um 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte nach oben gehen, zumal bei der nächste Woche anstehenden Inflationsrate für Juni ein Anstieg auf 8,7 Prozent erwartet wird.

Fed-Chef Jerome Powell hat auch eine Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Die Investoren an den US-Börsen treibt in jüngster Zeit verstärkt die Angst vor einem Abwürgen der Konjunktur durch aggressive Zinserhöhungen um.