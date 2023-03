US-Arbeitslosenquote steigt überraschend

Der überhitzte US-Jobmarkt kühlt sich allmählich ab. Im Februar kamen 311.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, nach revidiert 504.000 im Jänner, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Februar nur 205.000 neue Stellen vorhergesagt. Die getrennt erhobene Arbeitslosenquote stieg dagegen überraschend von 3,4 auf 3,6 Prozent.

An den Terminmärkten wird es vor diesem Hintergrund als eher wahrscheinlich erachtet, dass sich die Notenbank Fed bei der nächsten Sitzung am 22. März mit einem kleinen Zinsschritt begnügen könnte. Die Fed will die Inflation im Land eindämmen und mit höheren Zinsen zudem den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen. Sie hat den Schlüsselzins zuletzt um einen Viertel-Prozentpunkt angehoben - auf die Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent.