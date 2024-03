US-Anklage gegen Apple wegen Wettbewerbsverstößen bei iPhone

Die US-Bundesanwaltschaft hat eine weitreichende Anklage gegen den Technologiekonzern Apple wegen mutmaßlicher illegaler Monopolbildung beim iPhone erhoben. Justizminister Merrick Garland, der zugleich oberster Ankläger des Landes ist, reichte die Klage bei einem Bundesgericht im Bundesstaat New Jersey ein, wie sein Ministerium am Donnerstag mitteilte. Apple wies die Vorwürfe zurück.

In anderen Regionen der Welt nehmen die Behörden die Geschäftspraktiken des Konzerns ebenfalls unter die Lupe. In Europa muss er wegen verschärfter Regulierung Software-Entwicklern erlauben, ihre Produkte direkt zu vertreiben. Bisher waren sie zur Nutzung des App Store gezwungen, bei dem Apple Provisionen von bis zu 30 Prozent kassiert. Der Konzern liegt außerdem seit längerem mit dem Videospiele-Entwickler Epic Games über Kreuz. Der "Fortnite-Macher" verlor zwar einen Prozess um die Abrechnung von Käufen über den App Store in den USA, inzwischen hat sich aber auch die Europäische Union (EU) in den Streit eingeschaltet.