US-Angriffe töteten laut Amnesty in Raqqa 1.600 Zivilisten

Die von den USA angeführten Angriffe auf die syrische Stadt Raqqa im Jahr 2017 hatten 1.600 zivile Opfer gefordert - trotz der behaupteten Präzision der Luftschläge. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International und der britischen NGO Airwars, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Wie Amnesty in einer Aussendung berichtete, hatte die Militärkoalition, die in Raqqa gegen die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) kämpfte, bisher nur für den Tod von 159 Zivilisten in der Stadt die Verantwortung übernommen. Die anderen Opfer seien als “‘unglaubwürdig’ abgetan” worden. Die von Amnesty und Airwars ab Donnerstag eingerichtete Informationswebseite zitiert den Kommandanten der Koalition, den US-Generalleutnant Stephen J. Townsend, mit den Worten: “Ich forderte jeden heraus, präzisere Luftangriffe in der Geschichte der Kriegsführung zu finden… Das Ziel der Koalition ist immer, null menschliche Opfer zu haben.”