Urteilsberatung in Pflegeheim-Prozess in NÖ gestartet

Im Prozess gegen vier frühere Mitarbeiter eines Pflegeheims in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) hat am späten Donnerstagnachmittag die Urteilsberatung begonnen. Der Verteidiger des Quartetts wies die Vorwürfe im Schlussplädoyer zurück. Chats und sichergestellte Medikamente würden nicht für einen Schuldspruch ausreichen. Für die Staatsanwältin war die Verantwortung der Beschuldigten nicht glaubwürdig: "Das Beweisnetz ist viel zu eng."

Als "objektive Beweismittel" führte die Staatsanwältin Nachrichten in einer WhatsApp-Gruppe an, in denen konkret Namen von Bewohnern und Medikamenten sowie Dosierungen genannt wurden. Geschrieben wurde unter anderem, dass Bewohner "gleich niedergespritzt" werden. Dass man in den Nachrichten Personen beschimpfe und "im Alltag ein liebevoller Pfleger ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen", sagte die Staatsanwältin. Sie sah ein "schriftliches Geständnis" der 33-jährigen Angeklagten in Nachrichten mit ihrem Partner. Zudem wurden zahlreiche Medikamente ohne Zuordnung zu Bewohnern sichergestellt.