Urteile in Prozess um Pariser Terroranschläge erwartet

Im Prozess um die islamistische Anschlagsserie vom November 2015 in Paris werden für diesen Mittwoch (ab 17.00 Uhr) die Urteile erwartet. Damit geht ein gut neun Monate langes Mammutverfahren zu Ende, in dem sich 20 Beschuldigte verantworten müssen, darunter der einzige Überlebende des Terrorkommandos, Salah Abdeslam. Die Staatsanwaltschaft forderte für sie Strafen zwischen fünf Jahren Haft und lebenslang.

Bei den Terroranschlägen hatten Extremisten am 13. November 2015 insgesamt 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Sie richteten ein Massaker im Konzertsaal "Bataclan" an und beschossen Bars und Restaurants im Osten der französischen Hauptstadt. Außerdem sprengten sich drei Selbstmordattentäter an dem Abend während eines Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich am Stade de France in die Luft. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte die Anschläge für sich.