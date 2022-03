Urteil im Multiversum-Prozess noch für heute erwartet

Das Großverfahren rund um mutmaßlichen Förderbetrug im Zusammenhang mit der Mehrzweckhalle Multiversum in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) hat sich am Freitag dem Ende zugeneigt. Nach stundenlangen Schlussplädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung hat sich der Schöffensenat unter dem Vorsitz von Claudia Moravec-Loidolt gegen 13.30 Uhr zur Beratung zurückgezogen. Die Urteilsverkündung wurde für 14.45 Uhr angekündigt.

Nach einem Dutzend Verhandlungstagen dürfte die Causa zumindest vorläufig ein juristisches Ende erreichen. In dem Fall ermittelte nicht nur die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), sondern auch die Staatsanwaltschaft Korneuburg. Da es bei den Vorwürfen jedoch mehrere Überschneidungen gab, wurde das Verfahren zusammengelegt und der Prozess am Wiener Straflandesgericht durchgeführt.

Nachdem Schlager im Jahr 2003 in Paris Weltmeister im Tischtennis-Einzel geworden war, sollte in Schwechat die Werner Schlager Academy als internationales Tischtennis- und Trainingszentrum aufgebaut werden. Angedacht war die Academy als Teil der Veranstaltungs- und Sporthalle Multiversum, wobei die Akademie mit zehn Prozent zur Auslastung beitragen sollte. 50 Prozent sollten allgemeine Sportveranstaltungen, 40 Prozent kulturelle Events beisteuern. Im Februar 2008 erfolgte der Spatenstich für das Großprojekt, doch wie die WKStA ausführte, habe bereits wenige Monate nach der Eröffnung eine große Finanzierungslücke bestanden. Man habe daher um Mittel aus der Bundessportförderung für die Tischtennis- und Mehrzweckhalle angesucht. Dabei habe in Wahrheit gar keine "Förderfähigkeit" bestanden, so der Vorwurf.