Ursula Strauss erhält Adorf-Preis der Nibelungen-Festspiele

Die österreichische Schauspielerin Ursula Strauss (44, "Käthe Kruse") bekommt für ihre Rolle der Brunhild den mit 10.000 Euro dotierten Mario-Adorf-Preis der Nibelungen-Festspiele in Worms. Dies sei eine "zusätzliche Auszeichnung an die wunderbare Ursula Strauss, die als erfahrene Filmschauspielerin als eine zerbrechliche Brunhild auf der großen Wormser Bühne überzeugt", so Intendant Nico Hofmann.

Strauss ist von Kindheit an mit dem Nibelungen-Stoff vertraut. Sie stammt aus der “Nibelungen-Stadt” Pöchlarn in Österreich. Der Ortsname hat Bezug zum Nibelungenlied, in dem ein Markgraf Rüdiger von “Bechelaren” vorkommt – das ist der frühmittelalterliche Name von Pöchlarn. Zudem hat Strauss schon in verschiedenen Produktionen rund um Siegfried, Hagen und Co. mitgewirkt – das erste Mal spielte sie mit zwölf in Pöchlarn die Kriemhild. “Die Nibelungen verfolgen mich”, sagte sie vor Kurzem der Deutschen Presse-Agentur in Worms. “Die lassen mich nicht los.”