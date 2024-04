Uraufführung von Reinhard Febels Oper "Benjamin Button"

"Die Zeit ist ein sonderbar Ding" haben bereits Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss festgestellt. Der deutsche Komponist Reinhard Febel zitiert nun Text und Melodie aus dem "Rosenkavalier" in seiner jüngsten Oper "Benjamin Button". Deren Uraufführung fand am Samstagabend im Großen Saal des Linzer Musiktheaters überzeugend und erfolgreich statt. Ein skurriles Leben als Denkanstoß.

Der Komponist verließ sich auch beim Libretto auf seine eigenen Vorstellungen. Febel stützt sich auf eine auch verfilmte Erzählung des amerikanischen Schriftstellers F. Scott Fitzgerald. Die skurrile, aber auch tragische Lebens- und Liebesgeschichte spielt sich zwischen Benjamin, der als Greis geboren wird und "rückwärts altert", und Hildegarde ab, deren Leben auf vertraute Weise verläuft. In der Mitte der auf der Bühne pausenlos in 110 Minuten ablaufenden Lebensgeschichten müssen beide zur Kenntnis nehmen, dass ihre Liebe nicht haltbar sein kann. Benjamin entwickelt sich zum Kleinkind zurück, Hildegarde altert normal, um schlussendlich Pflegerin Benjamins zu sein. Bewusst rückt der Librettist und Komponist damit auch das Thema der Betreuung am Lebensbeginn und zum Lebensende in den Fokus. Gleichsam ein Denkanstoß für das Publikum.