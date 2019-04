Urania-Puppentheater-Direktor Müller 69-jährig gestorben

Der Direktor des Urania Puppentheaters, Manfred Müller, ist am Samstag knapp vor seinen für das Wochenende geplanten Abschiedsvorstellungen unerwartet im Alter von 69 Jahren gestorben. Das gab das Theater auf seiner Homepage bekannt. Müller wollte mit Ende April in Pension gehen und hatte das Theater im Vorjahr deshalb an den Universalkünstler Andre Heller verkauft.

Müller leitete das berühmte Kasperltheater, das auch Generationen von Kindern im Fernsehen begeistert hat, seit 1973. Im Vorjahr hatte er angekündigt, mangels Nachfolgers das Theater nach 68 Jahren zu schließen. Daraufhin meldeten sich zahlreiche Interessenten, um Kasperl und Pezi den Ruhestand zu ersparen. Den Zuschlag erhielt schließlich Andre Heller.

Die für das Wochenende geplanten Vorstellungen entfallen, teilte das Theater weiter mit. Heller will im Juni Details zu seinen Plänen bekanntgeben.