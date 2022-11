"Update" für Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz

Ökologisch und energiesparend soll er sein - der Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz bekommt ein "Update", verkündete Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) bei einer Pressekonferenz. So zeichnet erstmals die stadt wien marketing gmbh für die Umsetzung verantwortlich. Dabei setzt die Stadt auf Einsparungen bei der Energie sowie Nachhaltigkeit bei Speisen und Getränken. Selbst können sich Besucher von 19. November bis 26. Dezember ein Bild vom Markt machen.

Mehr zum Verweilen einladende Freiflächen und etwa ein Drittel weniger Marktstände - nämlich 100 - sollen im Jahr 2022 den Rathausplatz zieren. Zwei Drittel der Betreiber hätten bereits einen Stand am Wiener Christkindlmarkt betrieben. 360 Bewerbungen erhielt man; die für eine transparente Vergabe geschaffene Kommission, in der etwa Vertreter von Stadt Wien, Wirtschaftskammer Wien, Wirtschaftsagentur Wien und stadt wien marketing gmbh saßen, beurteilte jede von ihnen, erklärte NEOS-Gemeinderat Markus Ornig. Was nicht ereignislos blieb: Die Emotionen seien hochgekocht, rote Linien überschritten und ein Betreiber nach verbalen Drohungen mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot belegt worden, erzählte stadt-wien-marketing-gmbh-Geschäftsführer Michael Draxler.