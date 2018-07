Unwetterwarnung: Berliner Christopher Street Day abgebrochen

Der Christopher Street Day in Berlin ist wegen einer Warnung vor schweren Gewittern am Samstagabend abgebrochen worden. "Die Sicherheit der Teilnehmer*innen ist unsere höchste Priorität", sagte Alexandra Knoke vom CSD-Vorstand laut einer Mitteilung.

Mehrere Hunderttausend Menschen hatten am Samstag den Christopher Street Day in der deutschen Hauptstadt gefeiert. Von dekorierten Wagen dröhnten Bässe und die Village People mit “YMCA”. Am Rand drängten sich viele Schaulustige.