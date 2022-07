Unwetter zieht über ganz Österreich

Auch im Ländle soll es bis in die späten Nachtstunden richtig ungemütlich werden.

In ganz Österreich gibt es heute Unwetterwarnungen: Starkregen, Gewitter und Hagel sind in weiten Teilen des Landes ab dem späteren Nachmittag angesagt. Besonders schlimm treffen soll es Tirol, Salzburg und Kärnten - doch auch das Ländle kommt nicht einfach so davon. Das Wochenende wird wechselhaft.