Unwetter sorgten für unruhige Nacht in Deutschland

Teile Deutschlands sind von schweren Unwettern heimgesucht worden. Größere Schäden sind in der Nacht auf Freitag aber nicht bekannt geworden. Hunderte Einsätze zählte allein die Feuerwehr der niedersächsischen Stadt Braunschweig. Videos zeigten, wie Straßen unter Wasser standen und auch Geschäfte geflutet wurden. Straßenbahnen und Autos steckten fest. Ähnliche Aufnahmen gab es auch aus der hessischen Stadt Kassel. Die meisten Regionen Deutschland kamen aber glimpflich davon.

Mehrere Bundesländer im Westen, der Mitte und Nordosten waren von dem Unwetter betroffen, das bis in die Nacht über Deutschland zog. In den sozialen Netzwerken wurden vielfach Videos und Bilder von bedrohlich wirkenden Wolken mit Blitzen geteilt. In Duisburg rettete die Feuerwehr nach eigenen Angaben mehrere Menschen aus Fahrzeugen, die auf überschwemmten Straßen feststeckten. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen sich Menschen in einigen Regionen auch am Freitag auf Starkregen einstellen.