Unwetter sorgte für 120 Einsätze am Dienstagabend in Kärnten

Unwetter sorgte für 120 Einsätze am Dienstagabend in Kärnten ©APA/HFW VILLACH

Unwetter sorgte für 120 Einsätze am Dienstagabend in Kärnten ©APA/HFW VILLACH

Unwetter in Kärnten sorgten am Dienstag für 120 Einsätze

Unwetter mit Starkregen haben am Dienstagabend für 120 Feuerwehreinsätze in Kärnten gesorgt. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) in einer Aussendung mitteilte, brachten die Gewitter, die sich ab 18.00 Uhr über dem Mittelkärntner Raum entluden, enorme Regenmengen innerhalb kürzester Zeit. Bäche traten über die Ufer, Straßen und Keller wurden überflutet. Es kam auch zu kleineren Hangrutschungen und Vermurungen von Straßen.

Besonders betroffen waren Villach, das obere Gurktal und die Gemeinden Moosburg, Magdalensberg und Poggersdorf im Bezirk Klagenfurt-Land. 41 Feuerwehren und 650 Feuerwehrleute standen im Einsatz, die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht.

Die Polizei berichtete etwa über die Vermurung von Straßen in der bei Unwettern häufig betroffenen Gemeinde Arriach (Bezirk Villach-Land). Betroffen war ab 20.00 Uhr die Teuchen Landesstraße (L46) in Innerteuchen sowie mehrere Gemeindestraßen. In Villach musste die Ossiacher Zeile gesperrt werden, weil eine Unterführung überflutet war. Zwei hängen gebliebene Fahrzeuge wurden manuell von Feuerwehrleuten aus dem Wasser geschoben.

Einen Wassereintritt gab es im Landeskrankenhaus Villach. Zwei Gebäude waren betroffen, dabei auch der Ambulanzbereich. Die Feuerwehr sei umgehend vor Ort gewesen und habe das Wasser abgepumpt, sagte eine Krankenhaus-Sprecherin zur APA. Der Patientenbetrieb sei nicht beeinflusst gewesen, niemand habe verlegt werden müssen.

Laut der Hauptfeuerwache Villach dürfte es durch einen Defekt bei der Regenentwässerung zum Wassereintritt in drei Stockwerke eines Bauteils gekommen sein. Mit sechs Wassersaugern wurde der "massive Wasserschaden" innerhalb von drei Stunden beseitigt. Für die Patienten habe keine Gefahr bestanden, bis auf leichte Einschränkungen auf zwei Stationen habe der Betrieb uneingeschränkt fortgeführt werden können.

Das Krankenhaus war für die Villacher Feuerwehren aber nur ein Hotspot, unzählige Notrufe gingen innerhalb kurzer Zeit ein, hieß es in einer Aussendung. Neben der Hauptfeuerwache waren 15 weitere Feuerwehren alarmiert worden. Neben überschwemmten Unterführungen und Gebäuden, umgestürzten Bäumen und Bächen, die drohten über die Ufer zu treten, mussten auch zwei Kinder aus einem stecken gebliebenen Lift geholt werden, dazu kamen Tierbergungen und ein Verkehrsunfall.