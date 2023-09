Unverschämte Preise: Wo mussten Sie schon sehr tief in die Tasche greifen?

9,50 Euro für ein Cola, 26 Euro für ein Schweineschnitzel. An einer Raststätte an der Westautobahn in Oberösterreich müssen Gäste tief in die Tasche greifen. Wo hat Sie der Preishammer schon einmal voll erwischt?

Selbst in Zeiten der Teuerung und hoher Inflation ist ein kleines Cola für 9,50 Euro eine Ansage, bei der der durstige Gast erst einmal (nicht) schlucken dürfte. Es häufen sich jedenfalls die Berichte über exorbitante Preise in Österreichs Lokalen.

Auch vom Preishammer getroffen?

Wo ist Ihnen beim Anblick der Preise auf der Speisekarte schon einmal der Appetit vergangen? Schicken Sie uns ihre Bilder von Quittungen und/oder einfach Informationen: Am einfachsten über unseren roten Button "Tipp an die VOL.AT Redaktion" am Ende des Artikels oder per E-Mail an redaktion@vol.at . Gerne auch in den Kommentaren.

