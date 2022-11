Untreue-Prozess gegen ÖVP-Bundesrat Harald Himmer

Mit dem Wiener ÖVP-Bundesrat und Ex-Alcatel-Vorstand Harald Himmer muss sich ab Montag ein aktiver Politiker der ÖVP wegen Untreue vor einem Schöffensenat am Wiener Landesgericht verantworten. Der frühere "Bonzenquäler" - Himmer hatte bei der Nationalratswahl 1990 mit dem Slogan "Bonzen quälen, Himmer wählen" um Stimmen geworben - soll als Manager der Alcatel-Lucent Austria AG seine Befugnisse wissentlich missbraucht und das Unternehmen erheblich am Vermögen geschädigt haben.

Tatsächlich erstellte die Valora in weiterer Folge eine "Studie zur Ausleuchtung des Marktumfelds der Telekom Austria" sowie eine "Studie Verbesserungspotenziale Investitionsklima im Festnetzbereich", die der Anklage zufolge nicht werthaltig waren. Ein Mitarbeiter Hocheggers habe dafür in wenigen Stunden bzw. in einem halben Tag brauchbar erscheinende Informationen gesammelt und zusammen geschrieben, wird in der Anklageschrift vermerkt: "Honorare für derartige Tätigkeiten sind in der Dimension weniger tausend Euro." Alcatel bezahlte allerdings für die erste Studie am 28. Dezember 2007 127.200 Euro, für die zweite am 12. Juni 2008 117.600 Euro.