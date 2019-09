Unterwurzacher gewann Grand Prix von Taschkent

Nach der bitteren Auftaktniederlage bei den Weltmeisterschaften in Tokio hat Judo-Kämpferin Kathrin Unterwurzacher mit einem Sieg im Grand Prix von Taschkent kräftig für das Olympia-Ranking angeschrieben. Auf ihrem Weg zum Turniersieg in der Klasse bis 63 Kilogramm setzte sich die Tirolerin am Samstag u.a. im Pool-Finale gegen Landsfrau Magdalena Krssakova durch. Shamil Borchashvili wurde Dritter.

Unterwurzacher besiegte nach einem Freilos die Spanierin Isabel Puche und die Usbekin Farangis Scholmurodowa, ehe sie sich dem Duell mit Krssakova stellte. Im Halbfinale gewann sie gegen die Britin Lucy Renshall, im Finale gegen Anriquelis Barrios aus Venezuela. Damit wiederholte Unterwurzacher ihren Taschkent-Erfolg von 2017. Krssakova landete auf Platz sieben.

In der Klasse bis 81 Kilogramm schaute für Shamil Borchashvili der dritte Platz heraus. Er ließ in seiner Gruppe dem Kasachen Ruslan Mussajew, dem Griechen Alexios Intanatsidis und dem Spanier Igor Herrero Zapirain keine Chance, musste sich erst im Pool-Finale dem Usbeken Kamoliddin Rasulow beugen. In der Hoffnungsrunde folgten Siege gegen Dagvasuren Nyamsuren (MGL) und Muso Sobirow (UZB).