Untersuchungskommission zum Wiener KH Nord präsentiert

Im Wiener Rathaus sind am Montag die beiden Vorsitzenden der gemeinderätlichen Untersuchungskommission zum Krankenhaus Wien-Nord der Öffentlichkeit präsentiert worden. Die Vizepräsidentin der Wiener Rechtsanwaltskammer, Elisabeth Rech, wird das Gremium leiten. Ihr Stellvertreter wird der Notar Johannes Klackl sein. Die Kommission wurde von Rot-Grün einberufen - und startet mit Verspätung.

Allerdings hätte es gar keine Einigung der Opposition gebraucht, die FPÖ hätte angesichts ihrer Fraktionsstärke alleine die Prüfung des Krankenhausbaus begehren können. Sie hat auch stets betont, dies tun zu wollen, sobald der Rechnungshofbericht zum KH Nord vorliegt – was damals noch nicht der Fall war. Am Ablauf der Kommission ändert die Tatsache, von wem sie eingebracht wurde, aber ohnehin nichts. Rot-Grün hat dort jedenfalls die Mehrheit. Die Regierungsparteien können somit auch entscheiden, welche Zeugen geladen werden und welche nicht.

Hier will sich aber auch die Vorsitzende einbringen, wie Rech am Montag versicherte. “Ich werde zu jedem Zeugen ein Thema verlangen”, kündigte sie an. Sprich: Zeugenanträge müssen begründet werden. Wenn es keinen ersichtlichen Zusammenhang zwischen der Person und der Causa KH Nord gibt, will sie sich gegen eine Ladung aussprechen. Formal verhindern kann sie diese jedoch nicht.