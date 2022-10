Unterstützung für lokale Lieferanten: ADEG Guagliano sucht regionale Produzenten

ADEG Guagliano in Hohenems steht nicht nur seinen Kunden verlässlich zur Seite, sondern auch den lokalen Produzenten.

„Bei ADEG Guagliano arbeiten wir im Geben und Nehmen. Wenn wir so viele Produkte wie möglich von ansässigen Betrieben beziehen, nehmen wir hochwertige Lebensmittel in unser Sortiment auf und geben der regionalen Wertschöpfung gleichzeitig einen Schub – ein perfekter Kreislauf“, so Fabio Guagliano.