Unterstützung für Gastronom Querfeld nach Regierungs-Kritik

Die Kritik des bekannten Wiener Gastronomen Bernd Querfeld an den Corona-Hilfsprogrammen der Regierung und die darauffolgende Veröffentlichung seiner bisherigen staatlichen Zuschüsse zieht immer größere Kreise. Nun haben sich Kollegen, Branchenvertreter und die FPÖ schützend hinter den Kaffeehausbetreiber gestellt.

Im "Kurier" wird die Chefin des Wiener Café Goldegg, Jutta Scheuch, deutlich. Was mit ihrem Kollegen passiere, sei "geradezu Rufmord (...) Wenn man liest, was über ihn geschrieben wird, kriegt man richtig Angst". Christina Hummel, Chefin des Café Hummel in der Wiener Josefstadt, wird mit den Worten zitiert: "Ich bin erschüttert. Sind wir in einem Land, in dem man seine Meinung nicht mehr sagen darf?"