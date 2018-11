Unterschätzte Chance: Die Initiativbewerbung

Oft zögert man, traut sich nicht oder glaubt, das wird sowieso nichts, doch auch Initiativbewerbungen können eine große Chance sein.

„Dieses Unternehmen passt zu mir – ich passe zu diesem Unternehmen“ – das ist die Kernaussage, auf die man es in einer Initiativbewerbung ankommen lassen sollte. Darüber hinaus sollte eine Bewerbung alle notwendigen formalen und inhaltlichen Kriterien erfüllen und gleichzeitig mehr Interesse ausstrahlen als eine „herkömmliche“ Bewerbung. Ergo: Es geht bei einer Initiativbewerbung vor allem darum, das Unternehmen davon zu überzeugen, dass man ideal in die Firma passt und dass das eigene Leistungsportfolio das Unternehmen verstärkt. Hier sind der Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt: So kann man zum Beispiel ein innovatives Dokument, eine Website, ein Programm oder ein Video über die eigene Person und die Qualifikationen versenden – nur Mut! Außergewöhnliches fällt auf.