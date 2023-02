Unternehmensstimmung im Jänner leicht verbessert

Trotz nachlassender Konjunktur sind die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer im Jänner wieder etwas zuversichtlicher geworden. Grund dafür ist eine Entspannung auf den Energiemärkten, wie aus dem aktuellen WIFO-Konjunkturklimaindex von heute, Donnerstag, hervorgeht. Dieser hat sich zum Jahresstart "erneut leicht verbessert".

Der WIFO-Konjunkturtest vom Jänner 2023 belege die derzeitige konjunkturelle Schwäche in Österreich. Sowohl in der Sachgütererzeugung als auch in der Bauwirtschaft schätzten die befragten Unternehmen die aktuelle Lage abermals pessimistischer ein als in den Vormonaten. Eine Verbesserung ergab sich lediglich im Dienstleistungsbereich.