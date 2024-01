Unternehmensgründungen im Vorjahr auf Rekordniveau

Der Gründergeist ist in Österreich trotz der vielen wirtschaftlichen Unsicherheiten intakt. Im vergangenen Jahr wurden 36.380 Unternehmen neu gegründet (2022: 34.685), das entspricht laut Wirtschaftskammer (WKÖ) einem neuen Rekord. Auf einem Allzeithoch befinden sich demzufolge auch die Gründungen durch Frauen, die fast hinter der Hälfte aller neuen Betriebe standen. Die stärkste Gründungbranche war das Gewerbe bzw. Handwerk, gefolgt vom Handel.

Auf die Sparte Gewerbe und Handwerk entfielen knapp 40 Prozent und auf den Handel in etwa 26 Prozent, in Summe also gut zwei Drittel, wie aus einer Aussendung hervorgeht. Großen Raum nahm zudem der Bereich Information und Consulting mit etwas weniger als einem Fünftel der Gründungen ein, dahinter folgte der Bereich Tourismus- und Freizeitwirtschaft mit gut 8 Prozent.