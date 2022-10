Unternehmen müssen sich immer stärker um Fachkräfte bemühen

Eine Ausgeglichenheit zwischen Berufs- und Privatleben, die sogenannte Work-Life-Balance, gewinnt an Bedeutung. Wichtigstes Kriterium bei der Job-Wahl ist aber weiter ein attraktives Einstiegsgehalt. Das besagt eine Umfrage der zum Springer-Konzern gehörenden Online-Jobplattform Stepstone unter 10.000 Studierenden in Österreich. Demnach müssen sich Unternehmen mehr und mehr anstrengen und flexibler werden, um an qualifizierte und motivierte neue Mitarbeitende zu gelangen.

Die Zahl der ausgeschriebenen Stellen ist seit der Coronakrise stark gestiegen. Waren es vor der Pandemie noch rund 100.000 Jobs pro Quartal, die in Österreich ausgeschrieben wurden, so waren es zuletzt sogar mehr als 140.000. Allerdings gab es im dritten Quartal laut Stepstone mit 136.5000 Stellen um 7.000 Jobs weniger als im Vierteljahr davor. Die Spitze dürfte damit erreicht sein, hieß es bei einem Pressegespräch am Mittwoch in Wien.

Die Förderung der Work-Life-Balance durch Unternehmen findet sich in der Erhebung erstmals in den Top 10. Homeoffice wollen mit 64 Prozent fast zwei Drittel machen - am besten an etwa 2,5 Tagen pro Woche. In Österreich ist Homeoffice etwas beliebter als in Deutschland und in der Schweiz, wo 61 Prozent auch im Heimbüro arbeiten wollen.

"ITler ohne Remotework zu bekommen, ist mittlerweile schlichtweg unmöglich", sagte Daniel Hauser, ein Experte der Stepstone-Tochter Universum, die die Umfrage durchgeführt hat. 84 Prozent der befragten IT-Studierenden wollen auch Homeoffice machen. Ähnlich hoch ist der Wert bei sogenannten High Achievers, also Studentinnen und Studenten mit sehr gutem oder gutem Erfolg. Unternehmen sollten beim Homeoffice also jedenfalls danach trachten, dass die Nutzung nicht zu einer Karriere-Bremse für die Mitarbeitenden wird, sagte Hauser.

An aller erster Stelle steht bei den Befragten aber ein attraktives Grundgehalt gefolgt von einem hohen Einkommen in Zukunft und vielfältigen Arbeitsaufgaben. Nach den Stockerlplätzen folgen flexible Arbeitsbedingungen, ein freundliches Arbeitsumfeld sowie professionelles Training und Weiterentwicklung. Auf Platz sieben folgt die Förderung von Work-Life-Balance, dahinter die Förderung zukünftiger Weiterbildungen, eine sichere Anstellung und Respekt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die beliebtesten Branchen 2022 sind Audit & Consulting. Zu den größten Gewinnern in mehreren der Hauptstudienrichtungen zählen die Arbeitgeber der Automobilindustrie. Öffentliche Einrichtungen und Non-Profit-Organisationen verlieren an Attraktivität. Stabilität ist nicht mehr so wichtig, wie vor einem Jahr.

Zu den beliebtesten Arbeitgebern Österreichs zählen der Umfrage zufolge unter vielen anderen Firmen und divergierend nach Studienrichtungen der Befragten Red Bull, Google, Microsoft, McKinsey, BMW, Porsche, die UNO, Raiffeisen Bank International, L'Oreal, Audi, Siemens, voestalpine, ÖBB, Daimler, Pfizer, Bayer, Boehringer Ingelheim, Johnson&Johnson, Novartis, Roche, das Außenministerium, Caritas, SOS Kinderdorf, Österreich Werbung, Bundesverwaltung, IKEA und die Nationalbank (OeNB).

Insgesamt müssen sich die Firmen immer mehr bemühen, ausreichend und ausreichend qualifizierte Mitarbeitende zu finden. "Dass Abgänger nach dem Studium zehn Bewerbungen schreiben, gibt es nicht mehr, man muss sich als Unternehmen immer mehr anstrengen", sagte Hauser. "Die Employer Brand wird zunehmend wichtig, denn was nützt eine starke Consumer Brand, wenn ich keine Mitarbeiter finde? Es ist entscheidend, sich die besten Talente zu sichern", erklärte Mats Rödjmark, CEO der Employer-Branding-Agentur der StepStone Gruppe Universum.

Laut einer Umfrage vom Sommer seien die Österreicher besonders überzeugt davon, dass mit Employer Branding der Situation zu begegnen sei: "70 Prozent der globalen Expertinnen und Experten im Personalbereich und 91 Prozent der österreichischen Befragten sind überzeugt, dass Employer Branding hohe Priorität hat", so Rödjmark. Dazu müsse man aber verstehen, was begehrte Fachkräfte anziehend finden.

Das ist in erster Linie eben das Geld - und Studierende erwarten heuer 6 Prozent mehr als im Vorjahr, konkret ein durchschnittliches Jahresbruttogehalt von 39.400 Euro. Weibliche Studierende erwarten rund 17 Prozent weniger Gehalt als ihre männlichen Kommilitonen. "Der monetäre Bereich ist in Österreich nach wie vor sehr dominant", so Rödjmark. "Gerade in Zeiten des Arbeitnehmermarktes scheint es am einfachsten für Unternehmen, an der Gehaltschraube zu drehen, um schnell Talente zu gewinnen. Langfristig betrachtet bringt eine solche Bewegung aber sehr viel Unruhe in den Talentmarkt." Der Universum-CEO empfiehlt, "das Gehalt als Hygienefaktor zu sehen und sich auf die restlichen acht Attribute zu fokussieren". Man wolle auch nicht nur Leute, die rein wegen des Geldes kämen.