Unternehmen mit Weitsicht

Seit nunmehr 85 Jahren ist Wilhelm+Mayer fester Bestandteil der Vorarlberger Bau- und Immobilienbranche.

Bauen, Sanieren und Wohnen aus einer Hand

Die Wünsche und Anliegen der Kundinnen und Kunden stehen für Wilhelm+Mayer an erster Stelle. Ein starkes Team berät und begleitet sie fachlich und persönlich von Anfang an. So schafft Vertrauen in weitreichendes Fachwissen und die Erfahrung aus Generationen, mit besonderem Augenmerk auf innovative Lösungen, Transparenz und qualitätsbewusste Umsetzung, das Fundament für zeitgemäßes Bauen, Sanieren und Wohnen. Das Leistungsspektrum umfasst von schlüsselfertigen Einfamilienhäusern über Wohn-, Gewerbe-, und Industriebau bis hin zu Kleinarbeiten, die ganze Welt des Bauens. Der renommierte Familienbetrieb ist auch Generalunternehmer mit spezialisierten Abteilungen, z.B. bei Sanierungs- und Umbauarbeiten von Häusern und Gebäuden. Wilhelm+Mayer ist zudem im Asphaltbau, dem Straßen- und Kanalbau sowie Brückenbau tätig. Die individuelle Fertigung von Betonteilen aus dem eigenen Werk gehört ebenso dazu, wie das Engagement in der Rohstoffversorgung und im Recycling von Baurestmassen. So profitieren sowohl Privat- und Geschäftskunden als auch die öffentliche Hand von der hohen Fachkompetenz und langjährigen Erfahrung.