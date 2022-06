Unternehmen mit Tradition

Auch nach 4 Generationen ist der Malerbetrieb Klocker immer noch fest in familiärer Hand. Die Firma ist auch nach 100 Jahren nach wie vor äußerst erfolgreich.

Treue Mitarbeiter(innen)

Manfred Ernst Klocker sen. übernimmt im Jahr 1995 das florierende Unternehmen mitsamt seinen langjährigen, treuen Mitarbeitern, die nicht selten 30-40 Jahre lang im Betrieb tätig sind. Da er in seinen Jugendjahren an der Fassade des Feurstein-Hauses am Dornbirner Marktplatz sowie bei der Kirchenrenovierung in Höchst mitwirken durfte, entwickelte Manfred Ernst Klocker ein Interesse am Erhalt historischer Gebäude. Selbstverständlich werden auch herkömmliche Arbeiten gerne und qualitätsgetreu ausgeführt. Seit vielen Jahren ist der Malerbetrieb Klocker für diverse Baufirmen und Architekten tätig, was für die hohe Qualität der ausgeführten Arbeiten spricht.