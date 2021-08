Unternehmen fordern Entlastungen

Der Ruf nach einer Senkung der Lohnnebenkosten aus der Wirtschaft wird lauter, während Steuererhöhungen naturgemäß abgelehnt werden. Das ergibt die neueste Umfrage von Deloitte unter rund 300 österreichischen Führungskräften. Sie fordern konkrete Maßnahmen zur Entlastung und Ökologisierung des Steuerwesens, sind hierzu aber skeptisch. Keinesfalls dürfe es zu Maßnahmen kommen, die das Wachstumspotenzial schwächen könnten, sagte Herbert Kovar von Deloitte der APA.

"Obwohl Unternehmen immer auf die Budgetdisziplin des Bundes achten, ist bei dem Tax Survey herausgekommen, dass 77 Prozent auch Steuererhöhungen wegen Covid ablehnen", so Kovar, der beim Beratungsunternehmen Deloitte Österreich "Managing Partner Tax & Legal" ist, am Rande des Forum Alpbach am Dienstag. Argumentiert werde damit, dass die Niedrigzinspolitik der EZB ohnehin dabei helfen werde, den Haushalt zu sanieren, das im Vergleich zu südeuropäischen Ländern ohnehin als "Musterknabe" dastehe. "Da wär es das ärgste wenn es zu neuen Steuern käme."