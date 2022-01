Unternehmen fordern Entlastung für steigende Energiepreise

Die steigenden Energiepreise stellen eine enorme Belastung für die heimische Industrie da und gefährden die Wettbewerbsfähigkeit. Das berichtet die Wirtschaftskammer (WKÖ) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz und untermauert ihre Position mit einer Umfrage unter knapp 950 ihrer Mitglieder. Die WKÖ fordert die Politik auf, sich unverzüglich mit der Situation auseinanderzusetzen und Maßnahmen zur Entlastung der heimischen Industrie zu setzen.

Als Unternehmer fühle er sich "wie im Schützgraben, von allen Seiten beschossen", erklärte Robert Schmid, Mitglied der Bundessparte Industrie in der WKÖ und Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft Schmid Holding. Im vergangenen Jahre habe die Industrie eine Vielfalt an Herausforderungen zu spüren bekommen. Auch die CO2-Bepreisung sei eine davon. Hier würden die Preise plötzlich "in den Himmel wandern" und bei den Zertifikaten gebe es eine "totale Knappheit". Die Preise für Strom hätten sich pro Energieeinheit "vervielfacht" und auch das Thema Gas sei zunehmend zum Problem geworden.