Unternehmen bauen bereits Hinweisgebersysteme auf

Trotz des Verzugs Österreichs, die EU-Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht umzusetzen, gibt es bereits viele Unternehmen und Institutionen, die einen anonymen Meldekanal eingerichtet haben. Nun gibt es einen Gesetzesentwurf, dessen Begutachtungsfrist am 15. Juli 2022 endet. Die sogenannte "Whistleblower"-Richtlinie soll unter anderem regeln, dass Menschen, die Missstände melden, vor Repressalien geschützt werden.

Bei der Stadt Wien wurde bereits am 22. Februar 2021 ein Hinweisgebersystem eingeführt und bis 31. Mai 2022 seien dort 252 Meldungen eingelangt, so ein Pressesprecher des zuständigen Stadtrats Christoph Wiederkehr (NEOS). In 233 Fällen sei die Meldung anonym erstattet worden. Fast 100 Meldungen seien jedoch nicht in den Zuständigkeitsbereich des Magistrats gefallen. Die hinweisgebende Person sei hier - wenn möglich - an die zuständige Stelle weitergeleitet worden. In 13 Fällen seien Compliance-Verstöße festgestellt worden. Hierunter falle ein Verstoß in Zusammenhang mit Zeitaufzeichnungen oder die ungerechtfertigte Nutzung von städtischen Räumlichkeiten. Keine dieser Meldungen habe jedoch eine strafrechtliche Ermittlung nach sich gezogen oder zu einer Anzeige geführt, so der Pressesprecher.